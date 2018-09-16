На трассе Калининград — Мамоново дерево рухнуло на проезжую часть

На мамоновской трассе дерево упало на проезжую часть и перегородило проезд. Об этом сообщил участник группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».

Дерево рухнуло на дорогу в посёлке Ушаково утром в воскресенье, 16 сентября. По словам очевидцев, сухой ствол зацепил провод линии электропередач и рассыпался по одной из полос проезжей части. Никто не пострадал.