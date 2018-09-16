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На трассе Калининград — Мамоново дерево рухнуло на проезжую часть
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На трассе Калининград — Мамоново дерево рухнуло на проезжую часть 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
На мамоновской трассе дерево упало на проезжую часть и перегородило проезд. Об этом сообщил участник группы «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».
Дерево рухнуло на дорогу в посёлке Ушаково утром в воскресенье, 16 сентября. По словам очевидцев, сухой ствол зацепил провод линии электропередач и рассыпался по одной из полос проезжей части. Никто не пострадал.
Также обошлось без жертв и в результате падения дерева в Калининграде. На ул. Дубинина растение рухнуло на автомобиль Toyota Camry.
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