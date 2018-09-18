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В Москве задержали водителя, устроившего ДТП с 4 погибшими на трассе под Воронежем
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В Москве задержали водителя, устроившего ДТП с 4 погибшими на трассе под Воронежем 

Вести Воронеж + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Полиция нашла автомобилиста, спровоцировавшего смертельное ДТП с четырьмя погибшими на трассе под Воронежем. Им оказался 26-летний мужчина. 10 сентября его задержали в Москве. Об этом «Вести Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Напомним, что трагедия произошла 6 сентября на 697 км трассы М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе. Там столкнулись легковой автомобиль Dodge Intrepid и фура Freightliner. По версии правоохранителей, аварию спровоцировал задержанный в столице водитель. Он нарушил ПДД, что и привело к автокатастрофе, после чего скрылся.
ДТП унесло жизни 29-летнего водителя Dodge из Воронежа и трёх его пассажиров — 29-летней и 68-летней женщин, а также 5-летняя девочки.
«Вести Воронеж» выясняют подробности.
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