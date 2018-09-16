Двое мужчин погибли из-за опрокинувшейся иномарки 

16 сентября в 02:20 двадцативосьмилетний житель села Кыштовка вел автомобиль «Тойота Алион». Он ехал по автодороге «Чаны — Кыштовка» в направлении села. На 154-м километре дороги следования он не справился с управлением. В итоге его автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель иномарки и его пассажир — двадцатишестилетний односельчанин, погибли на месте — травмы были смертельными. Сейчас проводится доследственная проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО.