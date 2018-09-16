Микроавтобус перевернулся в Петрозаводске

По версии пользователей соцсетей, пьяный водитель устроил ДТП на выезде из Петрозаводска.

Как сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии», ДТП произошло сегодня около 5 часов утра в Петрозаводске на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе.

При въезде на кольцо микроавтобус «Хендай» не вписался в поворот, выехал за пределы дорожного полотна и опрокинулся, наехав на хозяйственные постройки.

Транспортное средство получило механические повреждения. В соцсетях очевидцы пишут, что водитель был пьян, а микроавтобус находится в угоне.