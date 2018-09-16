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Микроавтобус перевернулся в Петрозаводске
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Микроавтобус перевернулся в Петрозаводске 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
По версии пользователей соцсетей, пьяный водитель устроил ДТП на выезде из Петрозаводска.
Как сообщает портал «ДТП Петрозаводска и Карелии», ДТП произошло сегодня около 5 часов утра в Петрозаводске на пересечении Пряжинского и Суоярвского шоссе.
При въезде на кольцо микроавтобус «Хендай» не вписался в поворот, выехал за пределы дорожного полотна и опрокинулся, наехав на хозяйственные постройки.
Транспортное средство получило механические повреждения. В соцсетях очевидцы пишут, что водитель был пьян, а микроавтобус находится в угоне.
По материалам: ptzgovorit.ru
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