Шансов выжить не было: на трассе в Волгоградской области Land Cruiser переехал женщину

Авария произошла вечером на оживленной дороге

В Камышинском районе Волгоградской области на трассе Сызрань — Волгоград вчера, 15 сентября, вечером погибла 60-летняя женщина. Погибшая пыталась пережать оживленную дорогу прямо перед ехавшим на нее транспортом. Водитель внедорожника не успел избежать столкновения.

По данным полицейских, пожилая женщина оказалась под колесами Toyota Land Cruiser вчера в 19:15.

— В это время 51-летний водитель внедорожника, направляясь в сторону Камышина, Камышина, сбил женщину, которая переходила дорогу в не установленном месте, -говорят в региональном главке. — В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В полиции замечают, что без светоотражающих элементов на одежде женщина с наступлением вечера была незаметна для водителей. Кроме того, расстояние до машин было слишком мало, когда она поспешила выйти на дорогу.