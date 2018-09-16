Юный саратовец задавил пешехода

Мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался в больнице.

Смертельное ДТП произошло рано утром 16 сентября в Ленинском районе областного центра.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД , инцидент произошел в 06:00 возле дома № 23, расположенного на улице Лунная.

Здесь управлявший автомобилем ВАЗ-2121 18-летний парень неправильно проехал пешеходный переход, где наехал на 53-летнего саратовца. Несмотря на усилия медиков, сбитый пешеход от полученных травм скончался.