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Юный саратовец задавил пешехода
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Юный саратовец задавил пешехода 

Новости Саратова 20 часов назад
Фото: Новости Саратова
Мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался в больнице.
Смертельное ДТП произошло рано утром 16 сентября в Ленинском районе областного центра.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональной ГИБДД, инцидент произошел в 06:00 возле дома № 23, расположенного на улице Лунная.
Здесь управлявший автомобилем ВАЗ-2121 18-летний парень неправильно проехал пешеходный переход, где наехал на 53-летнего саратовца. Несмотря на усилия медиков, сбитый пешеход от полученных травм скончался.
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