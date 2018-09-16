Названы самые распространенные в РФ китайские автомобили 

Стали известны самые распространенные китайские автомобили в России. Согласно отчету аналитиков «Автостата», по состоянию на 1 июля 2018 года в нашей стране насчитывается порядка 576 тысяч 500 легковых машин марок из «Поднебесной», что эквивалентно 1,3% от всего автопарка иномарок в РФ.
Наиболее распространенным китайским автомобилем в России является кроссовер Chery Tiggo — 56 тысяч 200 машин, колесящих по стране. Вторым по этому показателю является внедорожник Great Wall Hover H3, количество автомобилей которого, зарегистрированных в РФ, составляет более 51 тысячи 800 единиц. ТОП-3 замыкает «паркетник» Lifan X60 — 51 тысяча штук. В первую пятерку также входят: 4-дверка Lifan Solano (49 тысяч единиц) и хэтчбек Geely MK (44 тысячи 600 машин).
Далее расположились: Great Wall Hover H5 (35 тысячи 200 автомобилей), Geely Emgrand (33 тысячи 800 единиц), Chery Amulet (29 тысяч 800 машин), Chery Bonus (19 тысяч 100 автомобилей) и Lifan Smily (13 тысяч 400 штук).