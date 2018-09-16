Названы самые распространенные в РФ китайские автомобили

Стали известны самые распространенные китайские автомобили в России. Согласно отчету аналитиков «Автостата», по состоянию на 1 июля 2018 года в нашей стране насчитывается порядка 576 тысяч 500 легковых машин марок из «Поднебесной», что эквивалентно 1,3% от всего автопарка иномарок в РФ.