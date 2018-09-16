На северодвинской трассе водитель «Мазды» насмерть сбил женщину

ДТП со смертельным исходом произошло еще рано утром накануне на трассе Архангельск Северодвинск. 27-летний архангелогородец, передвигаясь на «Мазде CX-7», сбил женщину, сообщает пресс-служба регионального УМВД

Погибшая, по предварительным данным, шла прямо по проезжей части, без светоотражателей

Женщина скончалась от полученных травм на месте, еще до приезда «Скорой помощи». Известно, что произошло все на 18-ом километре автодороги «Подъезд к городу Северодвинску» от трассы М8 — «Холмогоры».

— По предварительным данным, женщина предположительно двигалась по проезжей части в попутном направлении, в темное время суток, не имея при себе светоотражающих элементов. Водитель с места ДТП скрылся. Автомобиль был обнаружен в 300 метрах от места происшествия в сторону поселка Лайский Док. Водитель был установлен и опрошен, — пояснили в УМВД.

Вечером 15 сентября еще одно смертельное ДТП произошло и в Котласском районе. На 13 километре автодороги «Андреевская–Уткино–Григорово–Вешкурье» 46-летний водитель «ВАЗ–2115» съехал в кювет и перевернулся. Водителя с травмами различной тяжести госпитализировали в Коряжемскую городскую больницу, а пассажирка, женщина 55-ти лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия.