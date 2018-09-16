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В «плену» природы: в горах Крыма иномарка застряла в грязи
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В «плену» природы: в горах Крыма иномарка застряла в грязи 

РИА Новости Крым 20 часов назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В районе Красных пещер в Симферопольском районе спасатели вытащили увязший в грязи автомобиль Ford. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне вечером. «В 20.24 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе пещеры Кизил-Коба водитель автомобиля Ford из-за сложных погодных условий (дожди — ред.) не справился с управлением, допустил съезд с дороги и увяз в размытом грунте. Самостоятельные действия результата не дали, требуется помощь спасателей», — рассказали в ведомстве.
На место оперативно выехали сотрудники «Крым-СПАСа». Они с помощью лебедки и такелажного снаряжения эвакуировали машину из горно-лесной зоны на дорогу.
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