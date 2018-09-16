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В Калининграде девочка упала со Второго эстакадного моста
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В Калининграде девочка упала со Второго эстакадного моста 

АиФ + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ
12-летняя девочка во время шоу фейерверков упала со Второго эстакадного моста в Калининграде, сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По предварительной информации, отец посадил девочку на перила, которые ограждают пешеходную зону эстакады. Мужчина не удержал дочь, и она упала с моста на крышу автомобиля, который был припаркован внизу. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что 15 сентября в Калининграде продолжился мировой чемпионат фейерверков. Мероприятие будет проходить по субботам до 22 сентября.
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