Почему не надо торопиться, даже если у тебя приоритет

Это видео пришло к нам из Мурманска, где местный водитель на Kia показал на своем примере, почему не надо торопиться, даже если у тебя приоритет.

Под приоритетом имеется в виду не наличие мигалки, а тот факт, что ты едешь по главной дороге.

Хотя во всех случаях пересечение перекрестка на такой скорости приводит к печальным последствиям. Вот и в этот раз машина ехала на такой скорости, что водители, которые аккуратно выезжали со второстепенной дороги, попросту не успели отреагировать. В результате в Kia врезались сразу два авто, после чего все три машину отлетели к ограждению и были серьезно повреждены.