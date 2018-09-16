Ещё
Почему не надо торопиться, даже если у тебя приоритет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему не надо торопиться, даже если у тебя приоритет 

Авторамблер 19 часов назад
Фото: Авторамблер
Это видео пришло к нам из Мурманска, где местный водитель на Kia показал на своем примере, почему не надо торопиться, даже если у тебя приоритет.
Под приоритетом имеется в виду не наличие мигалки, а тот факт, что ты едешь по главной дороге.
Хотя во всех случаях пересечение перекрестка на такой скорости приводит к печальным последствиям. Вот и в этот раз машина ехала на такой скорости, что водители, которые аккуратно выезжали со второстепенной дороги, попросту не успели отреагировать. В результате в Kia врезались сразу два авто, после чего все три машину отлетели к ограждению и были серьезно повреждены.
Судя по ролику, серьезных травм никто не получил. Однако любопытно, к каким выводам в итоге придут сотрудники ГИБДД.
Авторамблер: последние новости
Водитель дал отпор хаму на Kia с "травматом" На 1000 жителей России приходится менее 300 автомобилей Знай свою полосу: мотоциклист поплатился за междурядье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек
Составлен ТОП дешевых кроссоверов в РФ
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Крупное ДТП в центре Москвы: столкнулись четыре авто
Названы популярные в РФ китайские автомобили
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение