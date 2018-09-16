Это видео пришло к нам из Мурманска, где местный водитель на Kia показал на своем примере, почему не надо торопиться, даже если у тебя приоритет.
Под приоритетом имеется в виду не наличие мигалки, а тот факт, что ты едешь по главной дороге.
Хотя во всех случаях пересечение перекрестка на такой скорости приводит к печальным последствиям. Вот и в этот раз машина ехала на такой скорости, что водители, которые аккуратно выезжали со второстепенной дороги, попросту не успели отреагировать. В результате в Kia врезались сразу два авто, после чего все три машину отлетели к ограждению и были серьезно повреждены.
Судя по ролику, серьезных травм никто не получил. Однако любопытно, к каким выводам в итоге придут сотрудники ГИБДД.