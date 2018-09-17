Упавший из-за ДТП столб насмерть придавил двух пешеходов

На перекрестке в Омске водитель автомобиля LADA Priora свернул под запрещающий знак и допустил столкновение с внедорожником Mitsubishi L200 — авария произошла в минувшее воскресенье, 16 сентября.

От удара пикап врезался в столб с дорожным знаком и повалил его на двух пешеходов. От полученных травм скончались молодые супруги — 22-летняя женщина и 23-летний мужчина.

Согласно предварительным данным виновником аварии является 41-летний водитель отечественного автомобиля. Обстоятельства ДТП устанавливаются и уточняются, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».