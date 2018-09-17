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Упавший из-за ДТП столб насмерть придавил двух пешеходов
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Упавший из-за ДТП столб насмерть придавил двух пешеходов 

Вести.Ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
На перекрестке в Омске водитель автомобиля LADA Priora свернул под запрещающий знак и допустил столкновение с внедорожником Mitsubishi L200 — авария произошла в минувшее воскресенье, 16 сентября.
От удара пикап врезался в столб с дорожным знаком и повалил его на двух пешеходов. От полученных травм скончались молодые супруги — 22-летняя женщина и 23-летний мужчина.
Согласно предварительным данным виновником аварии является 41-летний водитель отечественного автомобиля. Обстоятельства ДТП устанавливаются и уточняются, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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