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В Омске полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего пешехода
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В Омске полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего пешехода 

АиФ-Омск + ещё 17 58 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Омская полиция разыскивает виновника автоаварии со смертельным исходом, которая произошла 18 сентября в 21.55 на ул. 13-й Комсомольской.
Инспекторы ГИБДД предварительно установили, что неизвестный водитель, который был, предположительно, на белом автомобиле «Киа Сид», двигаясь по ул. 13-й Комсомольской в районе дома № 24 сбил пешехода.
Мужчина пешеход скончался ещё до приезда скорой. Его личность также устанавливается полицией.
Полицейские просят очевидцев трагедии обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 79-35-04 или 02.
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