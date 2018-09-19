В Омске полиция разыскивает водителя, насмерть сбившего пешехода

Омская полиция разыскивает виновника автоаварии со смертельным исходом, которая произошла 18 сентября в 21.55 на ул. 13-й Комсомольской.

Инспекторы ГИБДД предварительно установили, что неизвестный водитель, который был, предположительно, на белом автомобиле « Киа Сид», двигаясь по ул. 13-й Комсомольской в районе дома № 24 сбил пешехода.

Мужчина пешеход скончался ещё до приезда скорой. Его личность также устанавливается полицией.

Полицейские просят очевидцев трагедии обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 79-35-04 или 02.