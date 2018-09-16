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Вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил пешехода
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Вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил пешехода 

Омск Здесь + ещё 7 18 часов назад
Фото: Омск Здесь
Серьёзное ДТП произошло сегодня в центре Омска. Сегодня, 16 сентября, на перекрёстке улиц Герцена и 24-ая Северная произошло ДТП. Внедорожник вылетел на тротуар, где стояли люди.
В дежурной части омской полиции "Омск Здесь" сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
— Произошло столкновение автомобилей Lada и внедорожника Mitsubishi. От удара иномарка отлетела на тротуар и врезалась в световую опору. Женщина погибла на месте, на мужчину упала световая опора. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии, — сообщили в полиции.
Фото: Олег Павлов/vk.com/aomsk
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