Вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил пешехода

Серьёзное ДТП произошло сегодня в центре Омска. Сегодня, 16 сентября, на перекрёстке улиц Герцена и 24-ая Северная произошло ДТП. Внедорожник вылетел на тротуар, где стояли люди.