Вылетевший на тротуар внедорожник насмерть сбил пешехода 

Серьёзное ДТП произошло сегодня в центре Омска. Сегодня, 16 сентября, на перекрёстке улиц Герцена и 24-ая Северная произошло ДТП. Внедорожник вылетел на тротуар, где стояли люди.
В дежурной части омской полиции "Омск Здесь" сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
— Произошло столкновение автомобилей Lada и внедорожника Mitsubishi. От удара иномарка отлетела на тротуар и врезалась в световую опору. Женщина погибла на месте, на мужчину упала световая опора. Он находится в больнице в тяжёлом состоянии, — сообщили в полиции.
Фото: Олег Павлов/vk.com/aomsk