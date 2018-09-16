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В Черновцах полицейские задавили пешехода и сбежали с места ДТП — свидетель
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В Черновцах полицейские задавили пешехода и сбежали с места ДТП — свидетель 

Украина.ру 18 часов назад
Фото: Украина.ру
Об этом в Facebook сообщил очевидец ДТП Дмитрий Корней.
Свидетель рассказал, что происшествие случилось около трех часов ночи 16 сентября в микрорайоне Гравитон.
«Водитель и напарник сбежали, регистратора в машине нет, исчез. Нет слов. Прессу не подпускают к месту ДТП. Арсен Борисович, повторяю свой вопрос к вам: вы специально набираете вот таких вот упырей в патрульную? Это не реформа, Арсен Борисович, это лютый ****», — негодует Корней.
Ранее СМИ сообщили, что в результате ДТП погиб 23-летний житель села Горбова.
По информации очевидцев, следственная группа приехала через час после аварии, несмотря на то, что ближайший райотдел полиции находится примерно в одном километре от места происшествия. На месте работали две бригады скорой медицинской помощи, сообщают СМИ.
Ранее подобное преступление совершил правоохранитель во Львове. Сотрудник полиции, устроил смертельное ДТП в Бродовском районе Львовской области: он ехал в соседнее село на дискотеку в нетрезвом состоянии и насмерть сбил двух подростков.
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