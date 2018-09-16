В Краснодаре после столкновения с внедорожником перевернулась ГАЗель

ДТП произошло на кольце на ул. Селезнева на светофоре.

Сегодня утром здесь столкнулись грузовая ГАЗель и внедорожник. Грузовичок от удара опрокинулся на бок. Информации о пострадавших нет.