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В Краснодаре после столкновения с внедорожником перевернулась ГАЗель
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В Краснодаре после столкновения с внедорожником перевернулась ГАЗель 

За рулем Кубань 18 часов назад
Фото: За рулем Кубань
ДТП произошло на кольце на ул. Селезнева на светофоре.
Сегодня утром здесь столкнулись грузовая ГАЗель и внедорожник. Грузовичок от удара опрокинулся на бок. Информации о пострадавших нет.
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