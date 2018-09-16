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Девочка выбежала прямо под машину: видео с регистратора
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Девочка выбежала прямо под машину: видео с регистратора 

76.ru 18 часов назад
Фото: 76.ru
Ребенок ударился в лобовое стекло
Видео интернете выложили видео с регистратора автомобиля, сбившего девочку в Ленинском районе Ярославля.
ДТП произошло 13 сентября на улице Чкалова. 9-летняя девочка выбежала из-за стоявшей возле остановки машины. Увидев автомобиль, девочка напугалась, но вместо того, чтобы отойти, побежала вперёд. 43-летняя женщина за рулём «Рено Логана» нажала на тормоз, но было уже поздно. Девочка ударилась о лобовое стекло и упала на дорогу.
Видео: Сергей Максимов/youtube.com  На место приехали сотрудники ГИБДД и реанимация.
— В результате ДТП девочку с ушибами доставили в больницу. После осмотра врачи отпустили её домой. Женщина-водитель была трезвой, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
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