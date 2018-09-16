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Военная автоинспекция в Самарской области провела акцию «Внимание! Дети!»
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Военная автоинспекция в Самарской области провела акцию «Внимание! Дети!» 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках акции в воинских частях проведены занятия по пропаганде безопасности дорожного движения, в ходе которых особое внимание акцентировалось на соблюдение водителями как служебного, так и личного транспорта правил дорожного движения.
Военная автоинспекция в Самарской области провела акцию «Внимание! Дети!».
В рамках акции в воинских частях проведены занятия по пропаганде безопасности дорожного движения, в ходе которых особое внимание акцентировалось на соблюдение водителями как служебного, так и личного транспорта правил дорожного движения, в особенности на соблюдение скоростного режима вблизи дошкольных и школьных учреждений, пешеходных переходов, а также доведены требования правил дорожного движения в вопросах перевозки детей-пассажиров.
Кроме того, сотрудники ВАИ провели занятие с детьми в МБОУ школа № 79 г. Самары, в ходе которого дети усвоили основные правила поведения на дороге. Также инспектора ВАИ ознакомили детей с военной автоинспекцией, рассказали ее основные функции и задачи. Продемонстрировали патрульный автомобиль и основные приборы, использующиеся в работе.
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