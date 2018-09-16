В Подмосковье женщина разбилась, убегая с дочкой через окно от мужа-тирана

В Орехово-Зуевском районе Московской области 25-летняя женщина со своей трехлетней попала в больницу, убегая через окно от мужа-тирана. Семья живет на пятом этаже. Женщина испугалась угроз мужа и решила спуститься через окно по самодельной веревке, связанной из простыней.

По версии следствия, женщина и маленькая девочка сорвались вниз примерно на уровне третьего этажа, пытаясь выбраться из квартиры по самодельной веревке из связанных простыней. Пострадавших мать и дочь доставили в больницу с травмами, «характерными при падении с высоты». Как пишут СМИ, при падении женщина взяла удар на себя. Она находится в реанимации. По факту инцидента следователи начали проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.