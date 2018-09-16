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Двор многоэтажки в Красноярске стало топить после ремонта Гайдашовки
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Двор многоэтажки в Красноярске стало топить после ремонта Гайдашовки 

АиФ Красноярск 18 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Жители красноярской многоэтажки оказались заложниками поспешного ремонта дорог. Двор дома по ул. 9 Мая,5 стало регулярно топить после ремонта Гайдашовки.
Фотографии затопленного двора после недавних проливных дождей появились в социальных сетях.
«Дорогу огородили бордюрными камнями. Вода по этому туннелю затапливает дом на улице 9 Мая, 5», — рассказывает очевидец.
Зрители своими глазами могут видеть огромную лужу, образовавшуюся около дома. Она образовалась от потока воды, который стекает с дороги.
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Ремонт асфальта на улице Гайдашовка не прошёл без последствий. Дорогу огородили бордюрными камнями и вода по этому туннелю затапливает дом на ул. 9 мая, 5. Присылайте свои и Direct @chpkras WhatsApp/Viber/Telegram +7 (913) 039-10-11 Каждый месяц пять наших подписчиков получают по 2000 рублей за присланные новости! В приоритете видео ДТП и ЧП, а так же качественные фото последствий происшествий. Присланные материалы должны быть эксклюзивными и сделаны приславшим их человеком. #дтп #чп #чпкрасноярск #авария #красноярск #дивногорск #емельяново #сосновоборск #берёзовка #крас #шалинское #происшествия #chpkras #машины #гибдд #дпс #krasnoyarsk #24rus #124rus #84rus #88rus #пдд #водитель #chpkras_сентябрь2018
Публикация от ДТП/ЧП 18+ (@chpkras) 15 Сен 2018 в 4:52 PDT
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