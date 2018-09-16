В Тюмени две иномарки не поделили перекресток: пострадал пассажир

В Тюмени вчера,15 сентября, в 22:50 на улице Герцена произошло столкновение автомобилей «Митцубиси» и « Ауди ». По словам очевидцев, «Митцубиси» занял неудачное расположение на проезжей части готовясь к развороту, в итоге автомобиль врезался в попутно идущую иномарку. В результате ДТП пострадал пассажир «Ауди». «К месту происшествия были направлены 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС », — сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. В Тюменской области при столкновениях транспортных средств за июль произошло 132 ДТП, в которых 11 человек погибло, 212 получили ранения.