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В Тюмени две иномарки не поделили перекресток: пострадал пассажир
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В Тюмени две иномарки не поделили перекресток: пострадал пассажир 

Уральский меридиан 18 часов назад
Фото: Уральский меридиан
В Тюмени вчера,15 сентября, в 22:50 на улице Герцена произошло столкновение автомобилей «Митцубиси» и «Ауди». По словам очевидцев, «Митцубиси» занял неудачное расположение на проезжей части готовясь к развороту, в итоге автомобиль врезался в попутно идущую иномарку. В результате ДТП пострадал пассажир «Ауди».
«К месту происшествия были направлены 2 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС», — сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
В Тюменской области при столкновениях транспортных средств за июль произошло 132 ДТП, в которых 11 человек погибло, 212 получили ранения.
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