Водитель дал отпор хаму на Kia с «травматом»

Занимательное происшествие, запечатленное на этом видео, случилось в Челябинске.

Двое водителей не поделили одну полосу, после чего автолюбитель на Kia с номерами 222 решил пообщаться с оппонентом. Как полагается в таких случаях, с собой он прихватил травматический пистолет «Оса», чтобы не с пустыми руками в гости.

В свою очередь водитель ехал с беременной женой, что не помешало ему начать суровый разговор по душам. Слово за слово, и дело дошло до стрельбы и применения газового баллончика.

Чудом никто не пострадал: выстрел из «Осы» может убить человека, но в этом случае повезло. Агрессор, в свою очередь, был повержен баллончиком.

Однако вся эта история наводит на грустные мысли.