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Водитель дал отпор хаму на Kia с «травматом»
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Водитель дал отпор хаму на Kia с «травматом» 

Авторамблер 17 часов назад
Фото: Авторамблер
Занимательное происшествие, запечатленное на этом видео, случилось в Челябинске.
Двое водителей не поделили одну полосу, после чего автолюбитель на Kia с номерами 222 решил пообщаться с оппонентом. Как полагается в таких случаях, с собой он прихватил травматический пистолет «Оса», чтобы не с пустыми руками в гости.
В свою очередь водитель ехал с беременной женой, что не помешало ему начать суровый разговор по душам. Слово за слово, и дело дошло до стрельбы и применения газового баллончика.
Чудом никто не пострадал: выстрел из «Осы» может убить человека, но в этом случае повезло. Агрессор, в свою очередь, был повержен баллончиком.
Однако вся эта история наводит на грустные мысли.
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