BMW отзывает сотни тысяч автомобилей из Китая

Немецкий автомобильный концерн BMW отзывает около 140 тысяч автомобилей 3-й серии из Китая. Причиной стал дефект в системе кондиционирования воздуха.

По данным BMW, часть воздухонагревателя кондиционера, установленного в машинах, может изнашиваться во время использования, что приводит к повышению температуры. Это, в свою очередь, может вызвать повышение температуры и повысить вероятность возникновения возгорания.

Отозваны модели, произведенные в Китае и импортированные в период с 2005 по 2011 годы.

Как сообщает CGTN, BMW Brilliance Automotive Ltd., совместное предприятие, расположенное в северо-восточном Китае, и BMW China Automotive Trading Ltd. проведут проверку транспортных средств и бесплатно заменят дефектные детали.

Ранее BMW опубликовала тизерное видео о кроссовере X7. В новом ролике показан автомобиль, проходящий экстремальные испытания. Флагманский кроссовер прошёл горы, пустыню и заснеженные трассы.