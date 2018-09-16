В Красноярске перевернулась «Скорая помощь» с пациентом

Автомобиль «Скорой помощи» с пациентом попал в ДТП. Фото с места происшествия очевидцы разместили в социальной сети.

Машина «Скорой помощи» спешила отвезти в больницу пациента с инфарктом. Она двигалась по ул. Ладо Кецховели в сторону пр. Свободный. Проезжая перекрёсток на красный свет на высокой скорости, водитель включил сирену, но это не помогло. От сильного удара в бок машина перевернулась. Травму головы получила жена пациента, а также фельдшер и водитель скорой. Доставать пострадавших из кабины помогали прохожие.