В Саратове на День города подрались участники праздничной колонны автомобилей и мотоциклов

В минувшую субботу жители Саратова отмечали День города. Мотоциклисты и владельцы редких транспортных средств колонной проезжали по улицам в сопровождении сотрудников ДПС

В праздничную колонну случайно попал легковой автомобиль, и в какой-то момент он случайно задел один из мотоциклов, окруживших машину. Из салона вышли мужчины крепкого телосложения и стали выяснять отношения с байкером, на помощь которому бросились его друзья.

Конфликт быстро перерос в драку на глазах у полицейских, однако служителям закона спустя пару минут удалось успокоить разгневанных мужчин, которые затем некоторое время не могли решить, в какой очередности им разъехаться.

В результате инцидента никто не пострадал, и участники конфликта смогли продолжить свой путь.