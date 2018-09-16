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В Саратове на День города подрались участники праздничной колонны автомобилей и мотоциклов
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В Саратове на День города подрались участники праздничной колонны автомобилей и мотоциклов 

Вести.Ru + ещё 3 17 часов назад
Фото: Вести.Ru
В минувшую субботу жители Саратова отмечали День города. Мотоциклисты и владельцы редких транспортных средств колонной проезжали по улицам в сопровождении сотрудников ДПС.
В праздничную колонну случайно попал легковой автомобиль, и в какой-то момент он случайно задел один из мотоциклов, окруживших машину. Из салона вышли мужчины крепкого телосложения и стали выяснять отношения с байкером, на помощь которому бросились его друзья.
Конфликт быстро перерос в драку на глазах у полицейских, однако служителям закона спустя пару минут удалось успокоить разгневанных мужчин, которые затем некоторое время не могли решить, в какой очередности им разъехаться.
В результате инцидента никто не пострадал, и участники конфликта смогли продолжить свой путь.
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