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Новосибирцы задержали пьяного виновника аварии
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Новосибирцы задержали пьяного виновника аварии 

ngs.ru 17 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня на Советской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей «Хонда». Виновник аварии попытался скрыться с места происшествия, но другие водители не дали ему уйти.
Авария произошла на улице Советской, в районе дома 77, сообщил очевидец происшествия. Дорогу не поделили две машины одной марки — «Хонда Одиссей». Водитель одной из них был явно нетрезв — настолько, что с трудом держался на ногах, рассказал очевидец произошедшего.
Пострадавшие от его действий водитель и пассажир другого автомобиля пытались его стыдить. «Пешком что не пошёл? На… (зачем) тебе машина?» — спрашивал водитель другой «Хонды».
Виновник аварии, однако, не отвечал на вопросы — то ли от смущения, то ли по причине слишком сильного опьянения. В какой-то момент он просто развернулся и попытался уйти с места происшествия. Однако, поскольку двигаться быстро и по прямой он физически уже не мог, на его пусти встал пассажир пострадавшей машины.
После этого нетрезвый водитель оставил надежду спастись бегством и остался стоять, держась за собственный автомобиль, поскольку сохранять вертикальное положение самостоятельно ему было явно непросто.
На место ДТП прибыли сотрудники Росгвардии и экипаж ДПС. Виновник аварии задержан.
Пьянство уже привело сегодня одного жителя Новосибирска за решётку. 30-летний мужчина в нетрезвом виде взял покататься машину своей девушки и был задержан, когда та объявила свой автомобиль в розыск, решив, что его угнали.
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