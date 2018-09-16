Чудом водители и пассажиры уцелели в страшной аварии на вологодской трассе

ДТП произошло накануне утром на трассе М-8 вблизи Грязовца. На большой скорости столкнулись легковушка и внедорожник импортного производства. От удара « Фольксваген Поло» разлетелся на части, полностью смяло бампер и моторный отсек «Грейт Волла». Пострадала 42-летняя водитель легковой машины.

С сотрясением головного мозга и ушибами жительницу Подмосковья увезли в больницу, 63-летний водитель и пассажиры внедорожника отделались испугом. Как сообщили в региональном управлении МВД России, немецкую иномарку занесло на ходу, водитель не справилась с управлением и выехала на встречку.