Ещё
Чудом водители и пассажиры уцелели в страшной аварии на вологодской трассе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чудом водители и пассажиры уцелели в страшной аварии на вологодской трассе 

Вологда.рф 17 часов назад
ДТП произошло накануне утром на трассе М-8 вблизи Грязовца. На большой скорости столкнулись легковушка и внедорожник импортного производства. От удара «Фольксваген Поло» разлетелся на части, полностью смяло бампер и моторный отсек «Грейт Волла». Пострадала 42-летняя водитель легковой машины.
С сотрясением головного мозга и ушибами жительницу Подмосковья увезли в больницу, 63-летний водитель и пассажиры внедорожника отделались испугом. Как сообщили в региональном управлении МВД России, немецкую иномарку занесло на ходу, водитель не справилась с управлением и выехала на встречку.
Вологда.рф: последние новости
Молодой вологжанин на Газели сбил насмерть пенсионера Автобус и легковушка столкнулись под Вологдой, пострадали три человека Больше 30 детей-пассажиров пострадали в дорожных авариях в Вологде с начала года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек
Составлен ТОП дешевых кроссоверов в РФ1
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Крупное ДТП в центре Москвы: столкнулись четыре авто2
Названы популярные в РФ китайские автомобили
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение