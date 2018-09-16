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Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Архангельском
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Один человек погиб и семь пострадали в ДТП под Архангельском 

ТАСС + ещё 2 16 часов назад
Фото: 29.ru
АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на подъезде к деревне Малые Корелы в Приморском районе Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"Вблизи деревни Малые Корелы столкнулись микроавтобус Volkswagen и ВАЗ-2110. По предварительным данным, ВАЗ поворачивал налево, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. В легковой машине один человек погиб, двое госпитализированы, из автобуса пять человек обратились за медицинской помощью", — сказали в пресс-службе.
В микроавтобусе находились восемь человек, в Lada — три человека. Обстоятельства аварии выясняются. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия выехали пожарно-спасательные расчеты в составе 10 человек и двух единиц техники.
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