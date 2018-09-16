На кольце НИИ «двенадцатая» сбила пешехода-нарушителя

В Ленинском районе Саратова мужчина получил травмы, когда перебегал дорогу.

По предварительной информации, на кольце НИИ пешеход пытался пересечь улицу Шехурдина в не предназначенном для этого месте, в результате угодил под колеса автомобиля " ВАЗ 2112 ".

Прибывшие на место аварии медики осмотрели пострадавшего и госпитализировали его в больницу. Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает портал ЧП-Саратов.

Напомним, еще одно ДТП с участием пешехода случилось около 6:00 у дома №23 по улице Лунная. 18-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2121» не пропустил пешехода на «зебре». В результате полученных травм 50-летний мужчина погиб.