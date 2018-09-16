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На кольце НИИ «двенадцатая» сбила пешехода-нарушителя
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На кольце НИИ «двенадцатая» сбила пешехода-нарушителя 

САРАТОВ24 16 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Ленинском районе Саратова мужчина получил травмы, когда перебегал дорогу.
По предварительной информации, на кольце НИИ пешеход пытался пересечь улицу Шехурдина в не предназначенном для этого месте, в результате угодил под колеса автомобиля "ВАЗ 2112".
Прибывшие на место аварии медики осмотрели пострадавшего и госпитализировали его в больницу. Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает портал ЧП-Саратов.
Напомним, еще одно ДТП с участием пешехода случилось около 6:00 у дома №23 по улице Лунная. 18-летний водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2121» не пропустил пешехода на «зебре». В результате полученных травм 50-летний мужчина погиб.
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