Массовое ДТП произошло в Санкт-Петербурге

Происшествие произошло на проспекте Королева. В результате ДТП были заняты две полосы движения.

Со слов очевидцев грузовой автомобиль врезался в маршрутку и влетел в рядом припаркованные автомобили.

Информации о пострадавших нет.