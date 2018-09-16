Автомобиль такси врезался в столб в Челябинске 

Автомобиль такси врезался в столб после столкновения с другой машиной в Челябинске, фотографиями с места аварии очевидцы поделились в соцсети.
По словам горожан, ДТП случилось ночью 16 сентября на улице Комарова. Очевидцы утверждают, что Hyundai с обозначениями такси двигался по улице Комарова, а автомобиль Ford собирался повернуть в переулок Лермонтова.
Как сообщил портал Сhelyabinsk.ru со ссылкой на ГИБДД города, в аварии пострадал 19-летний пассажир такси. Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, ранее на трассе под Озёрском в столкновении с опорой ЛЭП погибли водитель и пассажир Hyundai Solaris.