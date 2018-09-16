Четверо детей пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

Дорожное происшествие произошло на пересечение проспекта Энгельса и Ланского шоссе.

В 13:40 женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo , в котором перевозила 4-х детей, совершила столкновение с автомобилем Chevrolet Cruze. От удара Chevrolet совершил наезд на столб и пешеходное ограждение.

В результате ДТП в Volkswagen четверо несовершеннолетних пассажиров (девочка 2017 г.р., мальчик 2014 г.р., и ещё двое детей 2010 г.р. и 2007 г.р.) в удовлетворительном состоянии госпитализированы.

По данному факту проводится проверка.