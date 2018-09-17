Драка с участием полицейских в Благовещенске попала на видео

Судя по записи, полицейские приняли решение задержать двоих мужчин, однако обездвижить им удалось только одного.

Задержание двоих неизвестных полицейскими в Благовещенске переросло в драку, остановить которую удалось только после приезда подкрепления. Инцидент сняли на видео очевидцы событий, он размещен в Instagram.

Судя по записи, полицейские приняли решение задержать двоих мужчин, однако обездвижить им удалось только одного. Второй задерживаемый оказался заметно более агрессивен. Сперва он напал на полицейского, пытаясь отбить своего товарища, а после с угрозами вступил в драку с другим служителем порядка.

Чтобы утихомирить буйного нарушителя, полицейским понадобилось подкрепление. Увидев, что рядом остановилась еще одна машина, агрессор попытался сбежать, однако был настигнут. Стоит отметить, что координация движений задерживаемого мужчины дает право предположить, что он находился в состоянии опьянения. Эту версию подтверждает и закадровый голос автора видео.