Нетрезвый водитель и двое его пассажиров напали на полицейских. Видео

В Благовещенске во дворе жилого дома сотрудники ДПС остановили автомобиль с нетрезвым водителем. Помимо него в машине находилось еще двое мужчин, все были пьяны.

На глазах местных жителей, в том числе и детей, играющих на детской площадке, нарушители напали на полицейских, которым, чтобы утихомирить буйных мужчин, пришлось вызывать подкрепление.

В конце концов стражам закона удалось скрутить дебоширов и задержать. Автомобиль был отправлен на штрафную стоянку.

В результате необдуманных действий нарушителям грозит уголовная ответственность за нападение на сотрудников полиции.