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Нетрезвый водитель и двое его пассажиров напали на полицейских. Видео
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Нетрезвый водитель и двое его пассажиров напали на полицейских. Видео 

Вести.Ru + ещё 4 16 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Благовещенске во дворе жилого дома сотрудники ДПС остановили автомобиль с нетрезвым водителем. Помимо него в машине находилось еще двое мужчин, все были пьяны.
На глазах местных жителей, в том числе и детей, играющих на детской площадке, нарушители напали на полицейских, которым, чтобы утихомирить буйных мужчин, пришлось вызывать подкрепление.
В конце концов стражам закона удалось скрутить дебоширов и задержать. Автомобиль был отправлен на штрафную стоянку.
В результате необдуманных действий нарушителям грозит уголовная ответственность за нападение на сотрудников полиции.
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