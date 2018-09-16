В Париже провели День без автомобиля

Жители Парижа пересели на велосипеды. В городе четвертый раз прошла акция «День без автомобиля». Почти все воскресенье улицы были перекрыты для машин. Проезд разрешили только транспортным средствам полицейских, пожарных, каретам скорой помощи, такси и туристическим автобусам. Но всех без исключения обязали двигаться со скоростью 20-30 км/ч. Таким образом власти французской столицы пытаются уменьшить загрязнение от выхлопов. Впрочем, многим жителям такая инициатива не понравилась.

«Безобразно организованно! Можно придумывать правила, но это требование — глупое. Серьезно, какой в этом смысл? Парижане не могут ни попасть домой, ни уехать из дома», — говорит женщина за рулем.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что с октября центр города будут закрывать для автомобилей раз в месяц.

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