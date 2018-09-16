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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля
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На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля 

Газета.Ru + ещё 27 15 часов назад
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в центре Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Движение в сторону центра перекрыто по четырем из шести полос.
"Возле дома N72 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре легковушки. Перекрыто движения по четырем полосам из шести в сторону центра", — сказал он.
По его словам, информация о пострадавших и обстоятельствам ДТП уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ярославской области в результате аварии пять человек погибли, еще один пострадал.
До этого в Пермском крае три человека погибли в результате наезда автомобиля на кафе.
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