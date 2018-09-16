На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в центре Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Движение в сторону центра перекрыто по четырем из шести полос.

"Возле дома N72 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре легковушки. Перекрыто движения по четырем полосам из шести в сторону центра", — сказал он.

По его словам, информация о пострадавших и обстоятельствам ДТП уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области в результате аварии пять человек погибли, еще один пострадал.

До этого в Пермском крае три человека погибли в результате наезда автомобиля на кафе.