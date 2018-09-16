В Невеле на улице Гвардейской сбит велосипедист 

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Невеле
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, на пульт дежурного в 13:48 16 сентября 2018 года поступило сообщение о ДТП по адресу:Невель, ул. Гвардейская с участием легкового автомобиля и велосипедиста.
Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
В ведомстве напоминают телефон экстренного вызова службы спасения — 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.