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У Затона внедорожник сбил мотоциклиста
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У Затона внедорожник сбил мотоциклиста 

Свободные новости 15 часов назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 16 сентября, в Саратове в результате ДТП пострадал мотоциклист. Фотографию с места происшествия опубликовала в группе «Саратов онлайн» пользовательница под ником «Даша Романенко».
«Спуск в Затон со стороны Юбилейного», — прокомментировала она фото, предположительно, имея в виду улицу Большую Сеченскую.
На фото видно, что на дороге столкнулись иностранный внедорожник и мотоцикл. Автомобилей скорой помощи и ГИБДД в кадре не видно, как и мотоциклиста. В комментариях к посту один из участников группы написал, что травмы водителя мотоцикла оказались несмертельными.
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