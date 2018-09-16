У Затона внедорожник сбил мотоциклиста

Сегодня, 16 сентября, в Саратове в результате ДТП пострадал мотоциклист. Фотографию с места происшествия опубликовала в группе «Саратов онлайн» пользовательница под ником «Даша Романенко».

«Спуск в Затон со стороны Юбилейного», — прокомментировала она фото, предположительно, имея в виду улицу Большую Сеченскую.