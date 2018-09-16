У Затона внедорожник сбил мотоциклиста 

Сегодня, 16 сентября, в Саратове в результате ДТП пострадал мотоциклист. Фотографию с места происшествия опубликовала в группе «Саратов онлайн» пользовательница под ником «Даша Романенко».
«Спуск в Затон со стороны Юбилейного», — прокомментировала она фото, предположительно, имея в виду улицу Большую Сеченскую.
На фото видно, что на дороге столкнулись иностранный внедорожник и мотоцикл. Автомобилей скорой помощи и ГИБДД в кадре не видно, как и мотоциклиста. В комментариях к посту один из участников группы написал, что травмы водителя мотоцикла оказались несмертельными.