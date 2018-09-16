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Жители Кургана сообщили о драке между водителями автобусов
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Жители Кургана сообщили о драке между водителями автобусов 

АиФ + ещё 1 15 часов назад
Фото: АиФ
Конфликт водителей автобусов закончился дракой в Кургане, об этом жители города сообщили в одной из групп в соцсети.
По словам горожан, инцидент произошёл на остановке «Парк Победы» на улице Пушкина. Очевидцы утверждают, что водитель одного из ПАЗов ударил другого палкой по голове. На видеозапись попал мужчина, который возвращается в кабину автобуса, держась за голову.
В комментариях к посту некоторые жители города выразили возмущение по поводу того, что агрессивным людям позволяют управлять пассажирским транспортом. Отметим, что курганцы периодически жалуются на водителей автобусов, которые в погоне за выручкой превышают скорость и нарушают правила движения.
Напомним, весной 2017 года два водителя ПАЗов также попытались решить конфликт прямо на дороге при помощи кулаков, в результате обоих оштрафовали за побои, а одного дополнительно — за нарушение правил дорожного движения.
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