Жители Кургана сообщили о драке между водителями автобусов

Конфликт водителей автобусов закончился дракой в Кургане, об этом жители города сообщили в одной из групп в соцсети.

По словам горожан, инцидент произошёл на остановке «Парк Победы» на улице Пушкина. Очевидцы утверждают, что водитель одного из ПАЗов ударил другого палкой по голове. На видеозапись попал мужчина, который возвращается в кабину автобуса, держась за голову.

В комментариях к посту некоторые жители города выразили возмущение по поводу того, что агрессивным людям позволяют управлять пассажирским транспортом. Отметим, что курганцы периодически жалуются на водителей автобусов, которые в погоне за выручкой превышают скорость и нарушают правила движения.

Напомним, весной 2017 года два водителя ПАЗов также попытались решить конфликт прямо на дороге при помощи кулаков, в результате обоих оштрафовали за побои, а одного дополнительно — за нарушение правил дорожного движения.