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В Жигулевске на пьяного водителя квадроцикла завели уголовное дело
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В Жигулевске на пьяного водителя квадроцикла завели уголовное дело 

Волга Ньюс 14 часов назад
Во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД О МВД России по г. Жигулевску на трассе М-5 за нарушение ПДД остановили квадроцикл под управлением 32-летнего местного жителя. В ходе опроса водителя правоохранители заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, от чего квадроциклист отказался.
В ходе проверки личности водителя стражи правопорядка выяснили, что в октябре 2017 г. мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Однако мужчина уклонился от сдачи водительского удостоверения, в связи с чем срок лишения права управления транспортным средством был приостановлен.
По информации правоохранителей, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
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