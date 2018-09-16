Возле станицы Ивановской столкнулись фура и легковушка. Подробности

Как сообщал автопортал «За рулем Кубань», страшная авария произошла сегодня днём в Красноармейском районе Кубани.

На 99-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин, на подъезде к ст. Ивановской, столкнулись легковой ВАЗ-2115 и многотонная фура « Вольво ». По словам очевидцев, легковушка начала разворот, не убедившись в безопасности манёвра, и попала под грузовик. От удара легковой авто превратился в груду металла, фуру выбросило на разделительный газон.

В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в «пятнадцатой» — 72 лет и 16 лет.