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Возле станицы Ивановской столкнулись фура и легковушка. Подробности
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Возле станицы Ивановской столкнулись фура и легковушка. Подробности 

За рулем Кубань 14 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Как сообщал автопортал «За рулем Кубань», страшная авария произошла сегодня днём в Красноармейском районе Кубани.
На 99-м километре трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин, на подъезде к ст. Ивановской, столкнулись легковой ВАЗ-2115 и многотонная фура «Вольво». По словам очевидцев, легковушка начала разворот, не убедившись в безопасности манёвра, и попала под грузовик. От удара легковой авто превратился в груду металла, фуру выбросило на разделительный газон.
В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в «пятнадцатой» — 72 лет и 16 лет.
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