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Припаркованные под ударом: в Уфе пьяный водитель «собрал» шесть машин
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Припаркованные под ударом: в Уфе пьяный водитель «собрал» шесть машин 

ufa1.ru + ещё 3 14 часов назад
Фото: ufa1.ru
Беспечный ездок застал людей врасплох
Сегодня, 16 сентября, в одном из дворов Уфы, расположенном на проспекте Октябрьской революции, 42, местных жителей не на шутку разозлил один самонадеянный товарищ. Прямо посреди бела дня пьяный водитель, проезжая дворовую территорию, умудрился задеть шесть автомобилей. Их разгневанные владельцы не заставили себя долго ждать и скопом выбежали на улицу. Однако виновника торжества оказалось уже не видно. Что с ним случилось, и как дальше разворачивалась ситуация — об этом видео умалчивает.
По крайней мере, известно, что «злоумышленнику» придется выплачивать штрафы, который выльются в кругленькую сумму. С другой стороны, ему повезло, что задел он железные машины, а не живых людей.
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