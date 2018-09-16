Пострадавшая в ДТП у Малинок девушка умерла в больнице

Девятнадцатилетняя девушка, пострадавшая в результате ДТП на трассе Иваново — Родники около населенного пункта Малинки, умерла в больнице, сообщается на странице УМВД по Ивановской области в социальной сети. Напомним, что ночью 7 сентября столкнулись два автомобиля « Лада Приора », которые двигались навстречу друг другу. На месте происшествия погибли 19-летний водитель одного из автомобилей и пассажир, который был на заднем сидении. 19-летняя пассажирка этой же машины была доставлена в больницу. Второй автомобиль от удара вылетел в кювет и загорелся. Его водитель также погиб, машина практически полностью уничтожена огнем.