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Пострадавшая в ДТП у Малинок девушка умерла в больнице
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Пострадавшая в ДТП у Малинок девушка умерла в больнице 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Девятнадцатилетняя девушка, пострадавшая в результате ДТП на трассе Иваново — Родники около населенного пункта Малинки, умерла в больнице, сообщается на странице УМВД по Ивановской области в социальной сети.
Напомним, что ночью 7 сентября столкнулись два автомобиля «Лада Приора», которые двигались навстречу друг другу. На месте происшествия погибли 19-летний водитель одного из автомобилей и пассажир, который был на заднем сидении. 19-летняя пассажирка этой же машины была доставлена в больницу.
Второй автомобиль от удара вылетел в кювет и загорелся. Его водитель также погиб, машина практически полностью уничтожена огнем.
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