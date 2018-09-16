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В Костроме выплатят компенсацию пострадавшему из-за коммунальной аварии
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В Костроме выплатят компенсацию пострадавшему из-за коммунальной аварии 

АиФ Владимир 13 часов назад
Фото: АиФ Владимир
Суд принял решение о взыскании компенсации морального вреда пострадавшему из-за коммунальной аварии на перекрестке улиц Сутырина и Центральной в Костроме, сообщает областная прокуратура.
Утром 28 марта на проезжей части прорвало трубу с горячей водой. На дороге из-за пара в условиях плохой видимости столкнулись два автомобиля. Один из водителей, выйдя из машины, получил ожог стоп 1-2 степени, так как горячая вода попала в его обувь.
Суд пришел к выводу, что причиной аварии стало ненадлежащее обслуживание тепловых сетей ответчиком. В итоге с ответчика взыскана компенсацию морального вреда в размере 35 тысячи рублей.
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