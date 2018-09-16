Мотопробег ко Дню города в Саратове отметился групповой дракой. Видео

Вчера, 15 сентября, мотопробег по центру Саратова, приуроченный ко Дню города, отметился массовой дракой между его участниками с одной стороны и водителем и пассажиром автомобиля — с другой.

Видео, запечатлевшее стычку во время праздника, опубликовал в YouTube пользователь под ником mamuka853, затем оно появилось в группе «RU_CHP» ВКонтакте.

«Примерно в 13.00 я стоял на пересечении улиц Кирова и Горького в Саратове. При сопровождении ГИБДД по Горького двигался парад качков с байкерами. Так получилось, что в потоке оказался водитель легковушки, произошло ДТП с последующей дракой. Непрофессионализм МВД , помноженный на агрессию байкеров в сумме с «интеллектом» качков сделал своё дело. Смотрите сами и делайте выводы», — описал автор свой материал.

Как следует из ролика, во время движения организованной колонны мотоциклистов в неё вклинился автомобиль ВАЗ-2114. Машина задела один из мотоциклов. Её водитель мгновенно ввязался в драку с мотоциклистами, к нему присоединился и пассажир авто. Мужчины наносили друг другу удары руками и ногами, им не очень активно пытались помешать сотрудники ДПС, сопровождавшие колонну, и подоспевший им на помощь патрульный полиции.

Уже после драки водитель «четырнадцатой», садясь в салон, явно умышленно ударил дверью сотрудника ДПС по руке. Тот на агрессивное действие гражданина реагировать не стал. Уезжая с места драки, автомобилист едва не совершил наезд на одного из байкеров.

В итоге колонна продолжила свое движение.