Ещё
Мотопробег ко Дню города в Саратове отметился групповой дракой. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мотопробег ко Дню города в Саратове отметился групповой дракой. Видео 

Свободные новости + ещё 1 13 часов назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 15 сентября, мотопробег по центру Саратова, приуроченный ко Дню города, отметился массовой дракой между его участниками с одной стороны и водителем и пассажиром автомобиля — с другой.
Видео, запечатлевшее стычку во время праздника, опубликовал в YouTube пользователь под ником mamuka853, затем оно появилось в группе «RU_CHP» ВКонтакте.
«Примерно в 13.00 я стоял на пересечении улиц Кирова и Горького в Саратове. При сопровождении ГИБДД по Горького двигался парад качков с байкерами. Так получилось, что в потоке оказался водитель легковушки, произошло ДТП с последующей дракой. Непрофессионализм МВД, помноженный на агрессию байкеров в сумме с «интеллектом» качков сделал своё дело. Смотрите сами и делайте выводы», — описал автор свой материал.
Как следует из ролика, во время движения организованной колонны мотоциклистов в неё вклинился автомобиль ВАЗ-2114. Машина задела один из мотоциклов. Её водитель мгновенно ввязался в драку с мотоциклистами, к нему присоединился и пассажир авто. Мужчины наносили друг другу удары руками и ногами, им не очень активно пытались помешать сотрудники ДПС, сопровождавшие колонну, и подоспевший им на помощь патрульный полиции.
Уже после драки водитель «четырнадцатой», садясь в салон, явно умышленно ударил дверью сотрудника ДПС по руке. Тот на агрессивное действие гражданина реагировать не стал. Уезжая с места драки, автомобилист едва не совершил наезд на одного из байкеров.
В итоге колонна продолжила свое движение.
Свободные новости: последние новости
Мотопробег ко Дню города в Саратове отметился групповой дракой. Видео Под Балашовом погибла пассажирка ВАЗа после столкновения с иномаркой В Новобурасском районе краденый прицеп от КамАЗа разрезали на куски и вывезли на КамАЗе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП на Кубани пострадали более 20 человек
Составлен ТОП дешевых кроссоверов в РФ
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Крупное ДТП в центре Москвы: столкнулись четыре авто2
Названы популярные в РФ китайские автомобили
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение