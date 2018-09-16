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Серовский тракт встал в многокилометровую пробку из-за дорожных работ
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Серовский тракт встал в многокилометровую пробку из-за дорожных работ 

e1.ru + ещё 1 13 часов назад
Фото: e1.ru
Сегодня на въезде в Екатеринбург скопилась многокилометровая пробка. Водители по стояли несколько часов стояли на Серовском тракте. Причина — дорожные работы, которые мэрия утвердила еще в феврале.
— Стоим в сторону Екатеринбурга. До города еще 40 км, навигатор показывает еще 10 км пробки, — сообщила наша читательница Анастасия.
На момент написания новости участок дороги, стоящий в пробке, составил почти 12 километров. В областном управлении автодорог подтвердили, что на Серовском тракте ведутся ремонтные работы.
— Там идет ремонт, — рассказали Е1.RU в «Управлении автомобильных дорог» области. — Дорожные работы проходят, сейчас уже участок пробки не такой большой.
К 2020 году планируется привести в норму участок Серовского тракта протяженностью 16,7 километра. Из них 10 километров отремонтируют уже в этом году. В начале февраля мэрия утвердила список дорог Екатеринбурга, которые отремонтируют в 2018 году. А информация о ремонте 17 километров Серовского тракта появилась еще в марте. Тогда на эти цели из областного бюджета выделили 564 миллиона рублей.
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