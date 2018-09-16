Серовский тракт встал в многокилометровую пробку из-за дорожных работ

Сегодня на въезде в Екатеринбург скопилась многокилометровая пробка. Водители по стояли несколько часов стояли на Серовском тракте. Причина — дорожные работы, которые мэрия утвердила еще в феврале.

— Стоим в сторону Екатеринбурга. До города еще 40 км, навигатор показывает еще 10 км пробки, — сообщила наша читательница Анастасия.

На момент написания новости участок дороги, стоящий в пробке, составил почти 12 километров. В областном управлении автодорог подтвердили, что на Серовском тракте ведутся ремонтные работы.

— Там идет ремонт, — рассказали Е1.RU в «Управлении автомобильных дорог» области. — Дорожные работы проходят, сейчас уже участок пробки не такой большой.

К 2020 году планируется привести в норму участок Серовского тракта протяженностью 16,7 километра. Из них 10 километров отремонтируют уже в этом году. В начале февраля мэрия утвердила список дорог Екатеринбурга, которые отремонтируют в 2018 году. А информация о ремонте 17 километров Серовского тракта появилась еще в марте. Тогда на эти цели из областного бюджета выделили 564 миллиона рублей.