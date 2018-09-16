Московский каршеринг: парк автомобилей сервиса вырос в 115 раз за три года

Парк автомобилей «Московского каршеринга» вырос до 11,5 тысячи машин. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин , на транспорте, который предоставляет сервис, совершается около 60 тысяч поездок ежедневно.

— Три года назад запустили проект краткосрочной аренды автомобилей «Московский каршеринг». В парке было всего 100 машин. Сейчас это очень востребованный городской сервис. В нем уже 11,5 тысячи авто, — написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети Twitter.

Каршеринг — аренда автомобилей с поминутным тарифом. Им пользуются для непродолжительных поездок по городу. В Москве проект запустили в начале осени 2015 года.

Пользоваться услугами каршеринга могут жители, зарегистрировавшиеся у оператора. Для этого необходимо прикрепить копии паспорта, водительского удостоверения, подписать договор и привязать банковскую карту для оплаты. После проверки документов и подписи договора клиент получает логин и пароль. Деньги за поездки на автомобилях, которые предоставляет каршеринг, будут списываться автоматически с привязанной банковской карты.

— По темпам развития системы каршеринга Москва занимает первое место в мире. Автомобили соответствуют всем необходимым требованиям, обеспечивают москвичам и гостям столицы комфортную и безопасную поездку, — сказал руководитель Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов . — Сервис краткосрочной аренды автомобилей становится более популярным благодаря увеличению количества машин, гибким тарифам, различным системам поощрения клиентов и новым услугам. Например, в сервисе появились автомобили премиум-сегмента и детские кресла. Помимо этого, операторы регулярно расширяют зону использования сервиса.

Он также отметил, что благодаря каршерингу снижается транспортная нагрузка на дороги и улучшается экологическая ситуация, в связи с тем, что автомобилями могут пользоваться несколько водителей в сутки.

По словам директора Центра транспортных проблем мегаполиса Высшей школы экономики Константина Трофименко, стоит обратить внимание и на то, что территория в центре города очень ограничена, а многие хотят туда попасть.

— В этом смысле замена личного транспорта на каршеринговые автомобили — эффективная мера, — пояснил он. — С такой позиции можно сказать, что сервис больше предназначен для тех, у кого уже есть автомобиль.