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В Самарской области пьяный парень на иномарке снес опору ЛЭП, пострадали два ребёнка
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В Самарской области пьяный парень на иномарке снес опору ЛЭП, пострадали два ребёнка 

ТРК Губерния 11 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Мальчики 5 и 10 лет были отправлены в больницу после ДТП, которое произошло 15 сентября в Ставропольском районе.
Авария случилась накануне, в Малой Рязани, без четверти четыре часа дня. 24-летний парень, которого ранее уже лишали водительских прав, сел за руль «Форда Фокуса» и отправился покататься в нетрезвом виде. Об этом рассказали свидетели произошедшего. С собой в машину нарушитель посадил двоих детей. В районе дома № 39 парень, вероятно, не справившись с управлением, врезался в опору ЛЭП. Удар был такой силы, что бетонный столб сломался и упал на припаркованную «Калину». В этом ДТП пострадали и сам водитель иномарки, и его пассажиры. Предварительного виновника аварии и мальчиков увезли в больницу, правда, от медосвидетельствования парень отказался. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства этого ДТП, сообщает пресс-служба областного главка.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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