Несчастный случай или покушение: кортеж Додона снес с дороги грузовик

В прошлое воскресенье президент Молдовы Игорь Додон попал в ДТП, причем довольно серьезное. Некоторые соратники теперь не сомневаются, что это было покушение, однако сам глава государства никого не обвиняет. В дорожном происшествии, которое лишь по счастливой случайности не привело к нескольких жертва, разбиралась корреспондент телеканал «МИР 24» Олеся Козаку.

Кортеж главы государства ехал по привычному маршруту. Додон с матерью и сыном Богданом направлялись в родное село Садово. Неожиданно со встречной полосы на них выехал белый грузовик, принадлежащий одной из молдавских птицефабрик.

Видеорегистратор запечатлел сначала одно столкновение с автомобилем президента — Volkswagen Touareg слетает в кювет, а дальше уже фронтальный удар — с машиной из кортежа, которая ехала следом. В автомобиле находили сотрудники госохраны.

Сразу после ДТП соратники Додона по Партии социалистов выступили с заявлением, назвав ситуацию с аварией покушением.

«Мы уверены, что такие вещи не происходят случайно. Сознательно спровоцировано ДТП, очень много аргументов говорит в пользу этого. Во-первых, был выбран привычный, традиционный маршрут президента, то есть вот он отвозил мать домой в Садово. Был выбран участок дороги двухполосный, то есть там, где у водителя автомобиля президента отсутствовало пространство для маневра», — подчеркнул депутат Партии социалистов Влад Бэтрынча.

Версию покушения в Госохране пока не подтвердили. Сразу после ДТП глава государства сообщил, что он и его семья чувствуют себя хорошо. Уже на следующий день после аварии на его странице в соцсети появилось видео рабочего заседания. О произошедшем говорила только заметная царапина на переносице. Тогда же стало известно, что мать Игоря Додона получила более серьезную травму. В больнице ей прооперировали локтевой сустав. Чудом избежал травм средний сын главы государства Богдан. Вместе с президентом они пришли навестить своих защитников.

На публике Игорь Додон появился к концу недели. Заметным, но недолгим стало его присутствие на Всемирном Конгрессе семьи. Спустя два часа после начала мероприятия глава государства был вынужден уйти.

«Доктора мне сказали больше, чем час-полтора на стуле не сидеть, поэтому мы вышли раньше с конгресса. Сейчас, может, пойду в больницу скорой помощи, посмотрю как мама. Обошлось, давайте так, и с Божьей помощью, я думаю, что все будет хорошо. Не дождутся те, которые радовались и хотели другого», — подчеркнул сам Додон.

Неблагоприятные погодные условия одна из главных версий аварии. Следствие предполагает, что водитель грузовика не справился с управлением на мокром асфальте. Возбуждено уголовное дело.

«Я не хочу настаивать ни на чем, потому что он тоже семьянин, у него есть маленький ребенок и мы сейчас не говорим о том. Если честно, мы никаких претензий не выставляли и наверняка не выставим. Я надеюсь, что это была случайность», — сказал Додон.

40-летний водитель грузовика отказывается говорить с журналистами. После ДТП он получил сотрясение мозга, ранение головы. Сейчас врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. На работе мужчину характеризуют как опытного водителя.

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