«Нырнула» носом: на Волжском шоссе перевернулась «Калина» 

Удар пришелся на переднюю часть машины
Вечером в воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошло ДТП. На Волжском шоссе, в районе пересечения с улицей Арена 2018 перевернулся автомобиль «Лада-Калина». Об этом 63.ru сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Машину откинуло на ограждение
— В машине находились два человека — женщина и мужчина. Женщина получила травмы. Ее доставили в больницу, — рассказали в полиции.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.