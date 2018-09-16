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«Нырнула» носом: на Волжском шоссе перевернулась «Калина»
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«Нырнула» носом: на Волжском шоссе перевернулась «Калина» 

63.ru 11 часов назад
Фото: 63.ru
Удар пришелся на переднюю часть машины
Вечером в воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошло ДТП. На Волжском шоссе, в районе пересечения с улицей Арена 2018 перевернулся автомобиль «Лада-Калина». Об этом 63.ru сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Машину откинуло на ограждение
— В машине находились два человека — женщина и мужчина. Женщина получила травмы. Ее доставили в больницу, — рассказали в полиции.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
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