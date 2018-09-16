«Нырнула» носом: на Волжском шоссе перевернулась «Калина»

Удар пришелся на переднюю часть машины

Вечером в воскресенье, 16 сентября, в Самаре произошло ДТП. На Волжском шоссе, в районе пересечения с улицей Арена 2018 перевернулся автомобиль «Лада-Калина». Об этом 63.ru сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Машину откинуло на ограждение

— В машине находились два человека — женщина и мужчина. Женщина получила травмы. Ее доставили в больницу, — рассказали в полиции.